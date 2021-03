[아시아경제 최대열 기자] 포스코 임직원으로 꾸려진 포항 클린오션봉사단이 3일 대통령 표창을 받았다. 회사에 따르면 이 봉사단은 포항제철소 인근 영일만 해역에서 매주 해양정화활동을 펼친 공로를 인정받아 행정안전부 선정 제10기 국민추천포상 대통령 표창을 받았다.

해안 쓰레기뿐만 아니라 스킨스쿠버 자격증을 가진 직원이 직접 바다에 들어가 수중 쓰레기도 가져온다. 2013년부터는 전용 선박으로 해양 폐기물도 수거하는 등 2009년 창단 후 11년간 1000여t을 수거했다. 울릉도와 독도 바닷가 암반지역 해조류가 없어지는 갯녹음 현상을 위한 해양정화활동 등 지역사회와 소통하는 봉사활동을 하는 한편 해양 폐플라스틱도 수거하고 있다. 국민추천포상은 국민이 추천하면 정부가 공적심사를 거쳐 포상하는 제도로 올해 755명이 추천돼 46명이 상을 받았다.

