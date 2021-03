[골프토픽] ‘코로나19 변이 바이러스’ 유러피언투어 "미국서 대회 개최?"

[아시아경제 노우래 기자] ○…유러피언투어가 미국에서 대회를 치르는 방안을 검토하고 있다.

영국 데일리 텔레그라프는 3일(한국시간) "키스 펠리 유러피언투어 사무총장이 최근 선수들에게 메모를 보냈다"며 "마스터스를 치른 뒤 이어지는 3개 대회를 유럽이 아닌 미국에서 개최하는 것을 아이디어 차원에서 논의했다"고 보도했다. 마스터스 이후 4월에는 스페인에서 테네리페오픈과 그란카나리아로페산오픈, 포르투갈에서 포르투갈마스터스가 줄줄이 펼쳐질 예정이다.

스페인과 포르투갈은 코로나19 변이 바이러스 진원지인 영국과 남아공 국적자는 입국을 허용하지 않는다. 골프 선수라도 예외는 없다. 두 나라 출신 선수는 약 25%다. 펠리 사무총장을 비롯한 수뇌부가 미국으로 장소를 옮기는 방안을 검토하게 된 이유다. 유러피언투어가 미국프로골프(PGA)투어와 전략적 협력 관계를 구축한 것도 이런 구상을 실현할 가능성에 힘을 실어주는 대목이다.

