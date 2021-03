대전시, 2030년까지 12.9만호 주택공급 ‘집값 안정화’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 대규모 주택공급으로 집값 안정화에 나선다.

시는 3일 이 같은 내용의 ‘주택공급 확대 방향 및 주택가격 안정화 종합대책’을 발표했다.

종합대책은 주택공급 관리와 분양가 안정화에 초점이 맞춰졌다.

우선 주택공급 관리는 대전지역에 올해 주택 3.4만호를 공급하는 데 이어 2023년까지 7.1만호, 2030년까지 12.9만호를 순차적으로 공급하는 것이 핵심이다.

이를 통해 시는 2030년까지 주택보급률을 선진국 수준인 113%까지 끌어올려 주택수급의 균형과 주거권 확보 여력을 갖춘다는 계획이다.

특히 청년·신혼부부·고령자 등의 주거안정 지원을 위한 드림타운 공급정책으로 올해 1777호, 내년 3345호를 순차적으로 착공한다.

분양가 안정화를 위해 분양신청 자격도 강화한다. 시는 이미 지역 내 거주기간을 기존 3개월에서 1년으로 늘려 실수요자의 당첨 확률을 높였다. 또 ‘공동주택 사업비 검증단’ 운영으로 갑천 1BL 등 4개 단지의 분양가를 평당 64만원~79만원 하향 조정한 상태다.

여기에 일명 ‘떳다방’ 단속 등 부동산시장 단속을 강화함으로써 투기수요 유입을 차단, 분양가 안정화에 시너지효과를 내겠다는 것이 시의 설명이다.

김준열 시 도시주택국장은 “종합대책 추진으로 균형 있는 주택공급과 주거복지 향상을 도모하겠다”며 “특히 대전 드림타운 주택공급이 무주택·청년·신혼부부·고령자 등의 주거안정으로 이어질 수 있도록 주택공급 계획을 차질 없이 이행할 것”이라고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr