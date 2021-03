복지부, 첨단재생의료 임상연구 활성화 방안 논의

임상연구에 올해부터 3년간 340억원 규모 R&D 예산 지원

[아시아경제 김지희 기자] 보건복지부가 3일 첨단재생의료 실시기관으로 지정된 상급종합병원 22곳과 임상연구 활성화 방안을 논의했다.

이번 설명회에서 정부는 향후 5년간 재생의료 정책 방향에 대한 세부 추진 계획에 대한 현장의견을 수렴했다. 재생의료실시기관에서 올해 계획 중인 20개 내외의 재생의료 임상 연구가 엄격한 안전관리체계 안에서 진행될 수 있도록 재생의료실시기관장의 적극적인 관심과 지원도 요청했다. 이번에 지정된 재생의료실시기관에서는 당뇨와 골관절염, 흑색종 등 난치질환에 대해 줄기세포와 유전자 등을 활용하는 재생의료 임상연구를 계획 중이다.

정부는 이들 기관의 재생의료 분야 임상연구를 적극 지원할 방침이다. 먼저 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 심의위원회의 최종 승인을 받는 임상연구에 대해 올해부터 3년간 340억원 규모의 연구개발(R&D) 예산을 지원한다. 또 건강보험의 공익목적 임상연구 지원 절차를 재생의료 임상연구 심의 신청단계에서 통합 신청할 수 있도록 개선해 임상연구의 조속한 진행을 도울 예정이다.

현재 22개 상급종합병원에 이어 올 상반기 종합병원급 이상 병원을 대상으로 온라인 설명회 등을 개최할 계획이다.

강도태 복지부 제2차관은 "첨단재생의료는 과거의 의학으로는 불가능한 영역이라고 여겨지던 많은 희귀·난치질환을 치료할 수 있는 혁신적 의료기술 분야"라며 "엄격한 안전관리 하에서 새로운 치료방법이 임상에 적용될 수 있도록 재생의료 임상연구 활성화에 정책적 지원을 지속 확대하겠다"고 밝혔다.

