광주시, 도로명주소 퀴즈 이벤트 실시

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 도로명주소 전면 시행 8년차를 맞아 14일까지 도로명주소 퀴즈 이벤트를 실시한다고 3일 밝혔다.

이번 이벤트는 코로나19로 대면홍보가 어려운 가운데 체계적이고 과학적인 도로명주소를 널리 알리기 위해 마련됐다.

퀴즈는 총 3문제로 광주시 홈페이지 배너를 통해 누구나 참가할 수 있다.

광주시는 정답자 중 301명을 추첨해 에어팟(1명) 및 스타벅스 커피쿠폰(300명)을 지급할 예정이다.

이와 관련, 광주시는 기존 지번 주소가 도로명과 건축물을 기준으로 한 도로명주소로 대부분 전환된 만큼, 앞으로는 현행 도로명주소 체계를 고도화하고 다양한 주소정보로 활용되도록 할 계획이다.

이수원 시 토지정보과장은 “많은 시민들이 이벤트에 참가해 도로명주소를 바로 아는 계기가 되기를 바란다”며 “앞으로도 다양한 방식을 통해 도로명주소가 생활화되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr