문체부, 관광시장 회복 TF 가동 후 첫 회의 열어

[아시아경제 최동현 기자] 문화체육관광부가 국제관광시장 회복을 준비하기 위한 특별전담반(TF)을 구성하고 3일 인천국제공항 제2합동청사 회의실에서 첫 회의를 개최했다고 밝혔다.

이번 첫 번째 회의에서는 황희 문체부 장관을 비롯해 한국관광협회중앙회, 한국여행업협회, 한국호텔협회 등 관광업계와 국토교통부 및 인천국제공항공사, 대한항공 등 항공 관계자, 관광·의료 전문가가 참석해 발표와 토론을 이어갔다.

한국문화관광연구원은 ‘코로나19 이후 국제관광 재개 동향과 대응 방안’을 주제로 코로나19의 국제관광 영향, 주요 국가별 관광 재개 동향 및 비격리 여행권역(트래블 버블), 백신여권 등 관련 현황과 국제관광 재개 방향 등을 발표했다.

한국관광공사는 ‘안심 방한관광 등 비격리 여행권역 추진 방향’을 주제로 비격리 여행권역 관련 각국 동향, 방역과 안전을 최우선으로 한 안심 방한관광상품(안) 및 추진 방안 등을 발표하고, 참석자들은 발표 주제와 관련해 토론했다.

문체부는 앞으로 TF에서 논의된 내용을 바탕으로 방역 신뢰 국가와의 ‘비격리 여행권역’ 추진, ‘무착륙 국제관광비행’ 상품 등 여행상품을 다양화하고 국제관광시장 회복을 위한 여러 방안을 관계부처와 협의할 예정이다. 또 문체부와 관계기관, 관광업계, 전문가 등이 참여해 현장과 적극적으로 소통하고 매달 1~2회 코로나19로 심각한 피해를 입은 관광업계와 국제관광시장 회복을 위한 다양한 방안을 논의할 계획이다.

한편, 황 장관은 회의에 앞서 인천국제공항 내 한국관광안내소, 환승안내창구, 코로나19 검사센터 등 현장을 점검하고 관계자들을 격려했다.

황 장관은 “방한관광시장을 조속히 회복시키고 코로나19 이후 변화된 국제관광시장에서의 미래수요를 선점하기 위한 전략이 필요한 상황"이라며 "TF가 관광업계에 희망을 불어넣을 수 있도록 회의에서 논의한 내용들을 조속히 추진해 국제관광시장이 재개될 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

