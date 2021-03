[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교병원이 3일 의성관 5층 김동국홀 코로나19 호남권역 예방접종센터에서 화이자 백신 첫 접종을 하고 있다. 접종 대상은 코로나19 전담 의료진과 종사자 508명이며, 오는 9일까지 접종을 완료할 예정이다.

