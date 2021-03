. 거창군 2021년 상반기 ‘공직자 친절 교육’ 실시

"우리 모두 친절을 배워요!"

민원 응대 역량 강화 교육



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 군청 대회의실에서 오전과 오후 2회에 걸쳐 ‘나의 가치를 친절로 승부하라’란 주제로 공직자 친절 교육을 했다고 3일 밝혔다.

이번 교육은 군민들의 행정기관에 대한 서비스 기대 욕구가 날로 높아지고 다양화돼 감에 따라 민원인 응대 수준 향상을 통한 군민 만족 감동 서비스를 제공하기 위해 SM 스피치아카데미 대표 이수민 전문 강사를 초빙해 실시했다.

이번 교육은 공직자들의 민원 서비스 신뢰도 향상을 위해 ▲21세기가 원하는 직장인 이미지 메이킹 ▲친절을 부르는 서비스 대화법 ▲고객 응대 기법 ▲나는 어떤 사람인가? MBTI 분석 ▲전화 예절 등의 실무적인 내용으로 진행해 참석자들로부터 친절 의식 역량 강화에 많은 도움이 됐다.

교육은 사회적 거리두기 1.5단계 상황을 반영해 직원들의 코로나19 예방을 위한 방역 수칙을 준수하고 민원사무 담당자 위주로 최소 인원만 참석했다.

정현수 민원소통과장은 “최근 민원 유형은 복합적이고 새로운 유형이 지속 증가하고 있어 이를 대하는 과정에서 상대적인 불만족 민원이 발생하고 있다”며 “공직자 친절 역량 강화 교육의 지속적인 실시로 공직자들의 친절 의식을 함양하고 적극적인 민원 처리로 주민들의 불만을 최소화해 감동하는 행정서비스를 제공하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 군은 22일부터 26일까지 11개 면 직원 170여명을 대상으로 찾아가는 친절 교육을 실시하며, 별도의 온라인 친절 강의도 진행할 계획이다.

