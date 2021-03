곡성군, 더불어민주당 지역위원회와 지역 현안 사업 해결 건의

민주당 곡성지역위원회와 당정협의회 통해 국도비 확보 등 긴밀한 협조 다짐

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 곡성군(군수 유근기)은 전날 더불어민주당 순천·광양·곡성·구례(을)지역위원회(위원장 국회의원 서동용)와 지역 현안 해결을 위해 머리를 맞댔다고 3일 밝혔다.

곡성군청 대통마루에서 곡성군과 민주당 곡성지역위원회와의 당정협의회가 열렸다.

회의에는 곡성군 실과장과 민주당 주요 당직자 등 30여명이 참석했다.

이날 당정협의회는 올해 국도비 확보와 지역현안 해결 방안을 모색하기 위해 마련된 자리였다.

곡성군은 주요 현안사업 10건과 국도비 건의사항 18건, 기타 안건 2건에 대해 설명하고, 민주당 곡성지역위원회와 다양한 해결방안을 모색했다.

주요 현안사업으로는 체류형 거점공간 곡성스테이션 1928, 석곡지구 다목적 용수개발사업, 섬진강 동화정원 조성사업에 대한 논의가 오갔다.

곡성군은 또한 국도비 건의사항으로 섬진강 연결교량 호곡교 가설사업, 섬진강 지류하천 치수강화사업 등에 대해서도 집중 건의했다.

서동용 위원장은 “신뢰와 소통의 정치를 위해 더불어민주당 지역위원회와 곡성군이 동반자가 되어 지역 현안 사업을 해결하는데 앞장설 것”이라고 말했다.

이어 “곡성군은 지난해 수해가 심각했던만큼 건의한 사항에 대해 국회 및 중앙부처와의 긴밀하게 협의해 국비 확보에 적극 협조하겠다.”라고 말했다.

유근기 곡성군수는 “주요 현안 사업과 국도비 건의사항은 우리 지역에 반드시 필요한 사업이다. 당정의 지속적인 소통과 협력이 필요한 만큼 당 차원에서 국회, 중앙부처, 전라남도와 협력해 지역 발전을 위해 힘써주시리라 기대한다.”라고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 kun5783@asiae.co.kr