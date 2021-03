[아시아경제(성남)=이영규 기자] 최미리 가천대학교 수석부총장이 대학발전기금 1000만원을 쾌척했다.

가천대는 최 수석부총장이 3일 가천관 교무위원회실에서 대학발전기금 1000만원을 이길여 총장에게 전달했다고 밝혔다.

최 수석부총장은 "4차 산업혁명시대를 맞아 혁신을 거듭하고 있는 가천대의 한 구성원으로서 대학발전을 위해 발전기금을 냈다"며 "앞으로도 가천대가 4차 산업혁명 선도 대학으로 자리매김하는데 계속 힘을 보태겠다"고 약속했다.

최 수석부총장은 1996년 가천대 교수로 부임해 그동안 전국대학교 기획실ㆍ처장 협의회 회장, 교육부 구조개혁위원회ㆍ규제완화위원회 위원, 가천대학교 부총장 등을 역임했다.

최 수석부총장은 지난해 4월 3000만원을 기부했으며 지금까지 발전기금으로 총 8000여만 원을 냈다.

