검찰, ‘국민의힘’ 김명수 대법원장 고발 사건 형사1부 배당… 수사 착수

[아시아경제 최석진 기자] 김명수 대법원장이 임성근 부산고법 부장판사의 탄핵 소추와 거짓 해명과 관련 야당으로부터 고발당한 사건에 대한 검찰 수사가 시작됐다.

3일 법조계에 따르면 서울중앙지검은 최근 국민의힘이 김 대법원장을 직권남용, 허위공문서작성 및 허위작성공문서행사, 공무집행방해, 직권남용 권리행사방해, 청탁금지법 위반 등 혐의로 고발한 사건을 형사1부(부장검사 변필건)에 배당했다.

앞서 자유대한호국단과 활빈단, 법치주의 바로세우기 행동연대 등 시민단체들이 김 대법원장을 고발한 사건도 형사1부에 배당돼 있다.

국민의힘은 김 대법원장이 임 부장판사의 사직서를 반려해 국회 탄핵소추의 대상이 되도록 한 행동이 직권남용 등에 해당한다고 주장하며 지난달 15일 검찰에 고발장을 제출했다.

국민의힘은 고발장에서 김 대법원장이 여당의 법관에 대한 탄핵 추진을 언급하면서 임 부장판사의 사표를 반려하고도 국회의 질의에 사실과 다르게 해명한 것은 허위공문서작성 및 허위작성공문서행사, 위계에 의한 공무집행 방해죄에 해당한다고 주장했다.

김 대법원장은 국회의 탄핵을 이유로 지난해 5월 임 부장판사의 사표를 반려했다는 의혹이 일자 지난달 야당 국회의원에게 제출한 답변서를 통해 “탄핵 문제로 사표를 수리할 수 없다는 취지의 말을 한 적이 없다”고 해명했지만, 임 부장판사가 공개한 면담 녹취파일에는 ‘국회 탄핵 논의 등 정치적인 상황을 고려해야 한다’며 김 대법원장이 한 번도 아니고 여러 차례 탄핵을 언급하는 생생한 육성이 담겨있었다.

그는 또 “임 부장판사의 사표가 정식으로 제출된 것도 아니다”라고 했지만 임 부장판사는 김 대법원장을 면담하기 전 법원행정처장에게 사표를 제출했다고 밝혔다.

육성 증거가 공개된 후 김 대법원장은 “언론에 공개된 녹음자료를 토대로 기억을 되짚어 보니, 2020년 5월경에 있었던 임 부장판사와의 면담 과정에서 ‘정기인사 시점이 아닌 중도에 사직하는 것은 원칙적으로 적절하지 않다’는 판단 하에 녹음자료에서와 같은 내용을 말한 것으로 기억한다”고 해명했다.

그리고 “약 9개월 전의 불분명한 기억에 의존했던 기존 답변에서 이와 다르게 답변한 것에 대하여 송구하다”고 사과했다.

