[아시아경제 이민지 기자] 일성건설 일성건설 013360 | 코스피 증권정보 현재가 1,250 전일대비 20 등락률 +1.63% 거래량 115,239 전일가 1,230 2021.03.03 15:19 장중(20분지연) 관련기사 일성건설, 작년 4Q 영업익 102억원…전년비 39% 증가 일성건설, 458억 규모 신축공사 수주《시선집중》 꽃길만 남았다! 2021년을 뜨겁게 장식할 기대주들 close 은 결산배당으로 1주당 15원의 현금배당을 결정했다고 3일 공시했다. 시가배당율은 1.34%로 배당금총액은 8억1037만원이다.

