압타바이오는 간질환 치료제 관련해 미국에서 특허권을 취득했다고 3일 공시했다.

회사 측은 “이번 특허는 피라졸계 화합물 또는 이들의 약제학적으로 허용 가능한 염을 유효성분으로 함유하는 간질환 치료제에 관한 것”이라며 “특허를 활용해 지방간염 치료제를 개발할 계획”이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr