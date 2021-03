국토도시 분야 뉴스 키워드는 '한국판 뉴딜'

국토연구원·국토도시학회, 2020년 10대뉴스 설문조사에서 1위 차지

[아시아경제 임주형 기자] 2020년 국토도시 분야를 달군 키워드는 '한국판 뉴딜'이었던 것으로 나타났다.

3일 국토연구원과 국토도시계획학회가 공동으로 발표한 '2020년 국토도시 10대뉴스'를 보면 정부가 강력하게 추진 중인 한국판 뉴딜이 1위에 올랐다.

한국판 뉴딜은 코로나19라는 초유의 사태를 맞아 경제가 심각한 상황에 빠지면서 지난해 7월 정부가 내놓은 대한민국 대전환 구상이다. 추격형 경제에서 선도형 경제로, 탄소의존 경제에서 저탄소 경제로, 불평등 사회에서 포용 사회로 경제의 근간을 바꾸기 위한 계획을 담고 있다. 2025년까지 총 160조원을 투자하는 매머드 프로젝트다.

2위에 오른 뉴스는 정부의 전세대책이었다. 정부의 대책이 거듭 이어지고 있지만, 전세는 물론 매매 시장에서도 불안한 모습이 이어지며 빛이 바래는 결과를 낳았다.

이어 3위로는 "코로나, 도시와 건축 설계를 바꾸고 있다"가 꼽혔다. 도심 주택공급 부족 사태를 해결하기 위한 방안으로 서울에서도 고밀도 콤팩트 구상이 선거공약으로 앞다퉈 나올만큼 도시와 건축분야에서 변화가 빨라질 전망이다.

강현수 연구원장과 김현수 학회장은 이 같은 주제를 중심으로 세미나를 갖는 등 후속 연구작업을 진행할 계획이다. 앞서 두 기관은 학회 회원과 연구원 내 전문가 등을 대상으로 10대뉴스 설문조사를 실시, 이 같은 결과를 도출했다고 밝혔다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr