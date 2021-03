백신 이상반응 신고사례 51건 늘어…아나필락시스 양반응 3건(상보)

코백스 AZ백신 5월까지 210만2400회분 국내 공급

[아시아경제 서소정 기자] 코로나19 예방접종 후 이상반응으로 의심 신고된 사례가 51건 발생해 총 207건으로 늘었다.

질병관리청 중앙방역대책본부는 3일 0시 기준 백신 접종 후 이상반응으로 의심 신고된 사례가 51건 늘었다고 밝혔다.

모두 아스트라제네카 백신을 접종 받은 후 신고된 사례로 이 가운데 48건은 두통, 발열, 메스꺼움, 구토 등 경증이었다. 나머지 3건은 아나필락시스 의심사례로 신고됐다.

질병청은 "3건의 경우 아나필락시스양 반응 의심사례로 의료기관에서 신고됐다"면서 "이는 예방접종 후 2시간 이내 호흡곤란, 두드러기 등의 증상이 나타난 경우로 아나필락시스와는 다르다"고 설명했다.

코로나19 예방접종 대응 추진단은 이날 0시 기준 신규로 6만3644명이 추가 접종받아 8만7428명에 대한 백신 1차 접종을 완료했다고 밝혔다. 아스트라제네카 백신이 8만5904명, 화이자 백신이 1524명이다.

접종기관 및 대상자별로는 요양병원 접종자가 7만1456명으로 대상자의 35.2%가 접종을 받았다. 요양시설은 1만4307명(13.2%), 코로나19 환자치료병원은 1524명(2.7%), 1차 대응요원은 141명이 예방접종을 받았다.

한편 추진단은 이날 코백스 퍼실리티에서 아스트라제네카 백신 1차 배분 결과를 통보했다고 밝혔다.

질병청은 "한국에는 5월까지 210만2400회분이 공급될 예정"이라며 "이번 주말 경에 2~3월 배분 물량과 4~5월 배분 물량에 대해 추가 통보될 예정"이라고 말했다.

