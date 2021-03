[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산경찰서 송정파출소가 자체 제작한 보이스피싱 예방 홍보 명함을 금융기관 직원에게 건네고 있다. 송정파출소는 금융기관, 편의점을 방문해 최근 발생한 보이스피싱 피해사례 및 수법, 상품권 피해 등을 설명하고 대처방법과 함께 빠른 신고를 유도하는 예방활동을 활발히 전개하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr