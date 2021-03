서울대병원, 4일 아스트라제네카 백신 접종 시작

[아시아경제 이춘희 기자] 국내 '빅5'로 불리는 상급종합병원 중 처음으로 서울대병원에서 아스트라제네카 코로나19 백신을 접종이 시작된다.

3일 서울대병원에 따르면 이날 오전 서울대병원에는 8600명분의 아스트라제네카 코로나19 백신이 입고됐다. 당초 오는 8일 백신을 들여와 10일 접종을 시작한다는 계획이었지만 일정이 대폭 당겨졌다.

서울대병원은 접종을 위한 사전 작업을 진행 중으로 다음날인 4일부터 김연수 원장과 김한석 어린이병원장 등 병원 종사자들을 대상으로 한 아스트라제네카 백신 1차 접종을 시작할 예정이다. 접종은 어린이병원 임상강의실에서 이뤄진다.

이번 접종은 고위험 의료기관 종사자를 대상으로 하는 아스트라제네카 백신 접종으로, 코로나19 환자를 직접 치료하는 의료진에 대한 화이자 백신 접종과는 별개 접종이다. 서울대병원 내에서 직접 코로나19 환자를 치료하는 의료진은 화이자 백신을 접종받을 예정이다. 약 300명 분량의 백신이 도입될 예정으로 아직 입고는 이뤄지지 않았다.

