평화정공은 지난해 영업이익으로 144억4479만원을 기록해 전년대비 7% 감소했다고 3일 공시했다. 매출액은 12% 줄어든 9491억원을 기록했고 순이익은 74% 낮아진 80억원을 기록했다.

회사 측은 “직전 사업연도 법인세 환급으로 인해 비경상적 이익이 발생했던 영향이 반영됐다”고 말했다.

이날 회사는 1주당 180원의 현금배당을 결정했다고 밝혔다. 시가배당율은 2.2%고 배당금총액은 36억9658만원이다.

