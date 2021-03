[아시아경제 이민지 기자] 소프트센 소프트센 032680 | 코스닥 증권정보 현재가 1,745 전일대비 75 등락률 +4.49% 거래량 464,180 전일가 1,670 2021.03.03 15:03 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에띄네]코스닥-2일 【시선집중】 신종바이러스 종식되나? 지금 사야하는 종목은? 소프트센, 커뮤니티 활발... 주가 14.62%. close 은 지난해 영업이익으로 39억4399만원을 기록해 전년대비 1495% 늘었다고 3일 공시했다. 매출액은 17% 줄어든 782억원을 기록했고 순손실은 5억원으로 집계됐다.

회사 측은 “기존 IT인프라 사업부문 구조조정에 따라 매출액이 일시적으로 줄었다”며 “국내 의료빅데이터 솔루션과 해외 모바일 정보서비스 수요 확대에 힘입어 수익성이 개선됐다”고 말했다.

