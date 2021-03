경주시, '황성공원 궁도장' 시설공단 직영 … 10월에 전국 궁도경기 예고

평일 오전 7시~밤 9시까지, 국가유공자·장애인·65세 이상 50% 감면

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경주시는 시설관리공단에서 지난 1일부터 황성공원 궁도장<사진>을 공단 직영으로 운영하고 있다고 3일 밝혔다.

황성공원 궁도장의 이용시간은 평일 오전 7시부터 밤 9시까지다. 토요일·일요일·공휴일의 경우 오전 7시부터 오후 6시까지다.

이용요금은 1회 2시간 기준 개인 2000원, 20명 이상 동시입장하는 단체 1500원이다. 월 회원은 개인 3만원, 단체 2만4000원이다.

시설관리공단은 활을 처음 접하는 신규회원을 위해 지원자 수요파악과 강사(궁도사범) 채용 등 절차를 거친 후, 경주시궁도협회(협회장 주재문)와 함께 궁도강습 프로그램을 시행할 예정이다.

한편 1984년 건립된 황성공원 궁도장은 1만4681㎡ 부지에 과녁 6개와 사대, 빈현루, 화랑관, 호림정 등 부대시설을 갖추고 있다. 오는 10월에는 이곳에서 전국체육대회 궁도경기가 열릴 예정이다.

