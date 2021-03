[아시아경제 이민지 기자] AP시스템 AP시스템 265520 | 코스닥 증권정보 현재가 29,750 전일대비 1,850 등락률 +6.63% 거래량 708,008 전일가 27,900 2021.03.03 15:18 장중(20분지연) 관련기사 AP시스템, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.8%AP시스템, 609억원 규모 OLED 제조장비 공급계약 체결AP시스템, 2분기 영업이익 88억1400만원…전년동기대비 19% ↓ close 은 지난해 영업이익으로 462억원을 기록해 전년대비 62% 늘었다고 3일 공시했다. 매출액은 28% 성장한 5918억원을 기록했고 순이익은 249억원으로 164% 늘었다.

회사 측은 “전방산업 설비투자 증가와 원가절감, 비용관리를 통한 매출과 영업이익이 늘었다”고 말했다.

이날 회사는 보통주 1주당 120원의 현금배당을 결정했다고 밝혔다. 비상장 우선주는 480원으로 결정됐다. 보통주의 시가배당율은 0.5%이고 배당금총액은 21억원에 달한다.

