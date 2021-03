코스피 상승폭 확대...기관 사자에 '3070선' 근접

[아시아경제 박지환 기자] 3일 코스피가 오후 들어 상승 폭을 확대하며 '3070선'에 근접했다. 코스피에서는 기관 나홀로 지수를 끌어올리고 있는 반면 코스닥에서는 개인이 순매수에 나서고 있다.

이날 오후 2시25분 기준 코스피는 전날보다 24.15포인트(0.79%) 상승한 3068.02에 거래되고 있다. 이날 지수는 전날 종가 보다 2.67포인트 (0.09%) 내린 3041.20로 개장한 이후 상승과 하락을 반복하며 보합세를 지속해왔다.

하지만 오후 들어 기관의 매수세로 상승폭을 키웠다. 투자 주체별 매매 동향을 보면 기관이 6396억원 순매수하며 지수를 끌어올렸다. 개인과 외국인은 각각 4427억원, 1889억원 팔자에 나섰다.

시가총액 상위 10위 종목의 주가는 엇갈리고 있다. 장초반 간밤 미 증시에서 필라델피아 반도체 지수 3%대 하락 등의 영향을 받았던 반도체 업종도 오후들어 회복세가 뚜렸했다. 오전장에서 1%대 약세를 보였던 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 146,500 전일대비 2,000 등락률 +1.38% 거래량 5,307,731 전일가 144,500 2021.03.03 15:17 장중(20분지연) 관련기사 골드만삭스가 예견한 ‘삼성전자’ 주가의 비밀! 딱! 말씀드립니다.SK하이닉스, 이시간 주가 +0.69%.... 최근 5일 기관 58만 4991주 순매수코스피, 보합권 등락 반복..."적극적 매매보다 관망 전략 유효" close 는 오후 들어 0.35% 상승 반전했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,800 전일대비 200 등락률 +0.24% 거래량 16,327,260 전일가 83,600 2021.03.03 15:17 장중(20분지연) 관련기사 美 나스닥 상장일 발표!! ‘쿠팡’ 관련 최대 수혜 株!! 오늘만 드립니다골드만삭스가 예견한 ‘삼성전자’ 주가의 비밀! 딱! 말씀드립니다.청년일자리 '104만명+α' 창출…구직단념자 유입 '사활' close 도 -0.12%로 오후 들어 낙폭을 줄이고 있다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 870,000 전일대비 21,000 등락률 -2.36% 거래량 360,884 전일가 891,000 2021.03.03 15:17 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, 이시간 주가 -2.81%.... 최근 5일 외국인 20만 1439주 순매도코스피, 보합권 등락 반복..."적극적 매매보다 관망 전략 유효"“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 은 -2.47%로 낙폭이 가장 큰 종목이었다. 반면 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 399,000 전일대비 21,500 등락률 +5.70% 거래량 1,135,252 전일가 377,500 2021.03.03 15:17 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 보합권 등락 반복..."적극적 매매보다 관망 전략 유효"코스피, 하락 출발후 상승 전환...반도체주 약세[클릭 e종목]"NAVER, Z홀딩스 성장으로 기업가치 높아질 것" close (4.77%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 301,500 전일대비 10,000 등락률 +3.43% 거래량 796,646 전일가 291,500 2021.03.03 15:17 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 보합권 등락 반복..."적극적 매매보다 관망 전략 유효"코스피, 하락 출발후 상승 전환...반도체주 약세셀트리온, 최근 5일 외국인 22만 75주 순매도... 주가 30만 2000원(+3.6%) close (3.77%) 등은 강세를 나타냈다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 693,000 전일대비 9,000 등락률 +1.32% 거래량 264,567 전일가 684,000 2021.03.03 15:17 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 하락 출발후 상승 전환...반도체주 약세변동성에 예민한 증시…中 긴축 우려로 코스피 상승폭 '축소'외국인, 2주 연속 '팔자'…2조 넘게 순매도 close (1.02%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 759,000 전일대비 6,000 등락률 +0.80% 거래량 37,859 전일가 753,000 2021.03.03 15:17 장중(20분지연) 관련기사 美금리 급등 충격파에…외국인 코스피서 역대 최대 2.8兆 순매도美국채 금리 급등 여파…코스피 장초반 2% 넘게 급락'비둘기' 파월 시장 달래기 통했나…코스피 3%대 오름세 close (0.80%) 등도 오름세다

같은 시각 코스닥은 전날 대비 0.72%(6.63포인트) 오른 929.80를 나타냈다. 지수는 전장보다 0.65포인트 (0.07%) 내린 922.52로 개장해 코스피와 마찬가지로 장 중반 상승 전환했다.

코스닥에서는 전날 매도 우위였던 개인이 나홀로 매수에 나서고 있다. 개인이 730억원 규모 순매수 중이며 외국인과 기관은 각각 447억원, 60억원 순매도했다.

시총 상위 10위 종목에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 128,900 전일대비 3,700 등락률 +2.96% 거래량 886,143 전일가 125,200 2021.03.03 15:17 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 보합권 등락 반복..."적극적 매매보다 관망 전략 유효"코스피, 하락 출발후 상승 전환...반도체주 약세변동성에 예민한 증시…中 긴축 우려로 코스피 상승폭 '축소' close (3.19%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 158,000 전일대비 3,900 등락률 +2.53% 거래량 220,570 전일가 154,100 2021.03.03 15:17 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 보합권 등락 반복..."적극적 매매보다 관망 전략 유효"코스피, 하락 출발후 상승 전환...반도체주 약세외국인·기관 "사자"에 코스피 반등…LG화학, 8% 상승 中 close (2.40%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 134,800 전일대비 3,300 등락률 +2.51% 거래량 144,143 전일가 131,500 2021.03.03 15:17 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 보합권 등락 반복..."적극적 매매보다 관망 전략 유효"코스피, 하락 출발후 상승 전환...반도체주 약세美금리 급등 충격파에…외국인 코스피서 역대 최대 2.8兆 순매도 close (2.43%) 등이 상승했다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 71,700 전일대비 200 등락률 -0.28% 거래량 602,740 전일가 71,900 2021.03.03 15:17 장중(20분지연) 관련기사 에이치엘비, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.56%코스피, 보합권 등락 반복..."적극적 매매보다 관망 전략 유효"코스피, 하락 출발후 상승 전환...반도체주 약세 close (-0.28%)만 유일하게 하락했다.

이경민 대신증권 연구원은 "코스피는 이달 중 과열 밸류에이션 부담을 덜어내고, 2차 상승 추세를 재개해 나갈 것"이라며 "3000선 이하에서는 변동성을 확용한 비중확대 전략을 고려해 볼 필요가 있다"고 강조했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr