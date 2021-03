AI가 선택한 상승확률이 높은 5가지 핵심종목

근래 투자의 방향은 금융기관보다는 동학개미로 일컫는 개인이 결정하고 있다. 이에 따라 개인의 기대와 니즈를 충족시키는 편리하고 혁신적인 금융 서비스가 인기를 모으고 있다.

개인맞춤형 금융서비스 하이핀도 이러한 맥락에서 출시된 서비스로, 투자에 익숙하지 않은 초보 투자자들도 쉽게 투자정보를 활용할 수 있는 증권정보 서비스와 자산관리에 필요한 여러 상품들을 추천해주고 있다.

그 가운데 투자정보 서비스는 실시간으로 투자정보를 선별하여 핵심정보를 제공할 뿐만 아니라 AI가 증권정보를 분석하여 매일매일 상승확률이 높은 종목을 추천하여 바쁜 초보투자자들에게 매우 유용한 서비스이다.

◈AI가 Pick한 상승 예상 종목 (바로가기▶)

현재 서비스 출시 기념으로 모든 추천 종목을 무료로 이용할 수 있으며, 추천한 종목의 투자성과도 투명하게 공개하고 있어 투자자들의 신뢰가 높아지고 있다.

◈AI가 Pick한 종목 투자성과 확인 (바로가기▶)

하이소식에서는 방대한 데이터를 AI가 수집 분석하여 재가공한 정보를 실시간으로 확인 할 수 있다. 시황, 시세급변종목, 모멘턴특징주 등 다양한 정보를 통해 투자자들에게 유용한 투자정보를 제공해준다.

◈ 내 자산에 영향을 줄 수 있는 소식 (바로가기▶)

[오늘 투자자 관심 종목]

나라엠앤디 나라엠앤디 051490 | 코스닥 증권정보 현재가 10,300 전일대비 50 등락률 +0.49% 거래량 100,466 전일가 10,250 2021.03.03 15:30 장마감 관련기사 【시선집중】 투자자들에게 꿈과 희망 이루어 줄 상승 유망주 'TOP3' 나라엠앤디, 주가 1만 3550원 (1.88%)… 게시판 '북적'나라엠앤디, 주가 1만 4100원 (9.73%)… 게시판 '북적' close , 세코닉스 세코닉스 053450 | 코스닥 증권정보 현재가 8,950 전일대비 50 등락률 +0.56% 거래량 179,266 전일가 8,900 2021.03.03 15:30 장마감 관련기사 테슬라 생산량 2배 늘려달라!! 독보적인 ‘이 기업’ 주가상승 자부합니다.세코닉스, 종속사 SEKONIX에 212억원 출자세코닉스, 자율주행차 테마 상승세에 5.57% ↑ close , 현대에너지솔루션 현대에너지솔루션 322000 | 코스피 증권정보 현재가 33,200 전일대비 600 등락률 +1.84% 거래량 46,431 전일가 32,600 2021.03.03 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"현대에너지솔루션, 올해 그린뉴딜 수혜 가속화"한수원, 전남 고흥 해창만 300MW 태양광 사업 추진현대에너지솔루션, 전력저장장치(ESS) 테마 상승세에 4.36% ↑ close , 베노홀딩스 베노홀딩스 206400 | 코스닥 증권정보 현재가 6,220 전일대비 130 등락률 -2.05% 거래량 73,413 전일가 6,350 2021.03.03 15:30 장마감 관련기사 베노홀딩스 "바이오사업 진행 문제 없을 것"베노홀딩스, 131억원 규모 파생상품금융부채 평가손실 발생【증권가추천】 삼성전자 등에 엎고 '함박 웃음'...'이 종목' 심상치 않다 close , 티씨케이 티씨케이 064760 | 코스닥 증권정보 현재가 159,600 전일대비 1,100 등락률 +0.69% 거래량 40,853 전일가 158,500 2021.03.03 15:30 장마감 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스닥-18일티씨케이, 3분기 영업이익 205억원…전년동기대비 50%↑외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…코스피 대형주 대거 매도 close

