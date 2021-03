산림청 “식목일 ‘4월서 3월로’ 변경 검토…필요에 따라선 ‘휴일지정’ 여부도”

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] “식목일을 4월에서 3월로 앞당기는 방안을 신중하게 검토하겠다.”

박종호 산림청장이 3일 정부대전청사에서 가진 올해 나무심기 추진계획 브리핑에서 식목일 일자 변경 가능성을 언급했다.

지구온난화 등 기후변화로 나무심기에 적합한 시기가 앞당겨지면서 식목일 일자를 변경하는 것에 대한 타당성을 따져볼 필요가 있다는 것이 핵심이다.

실제 산림청은 지난달 24일 경남 거제 국유림 일원에서 올해 첫 나무심기 행사를 가졌다. 4월 말까지 전국적으로 나무심기가 계속되기는 하지만 실질적으로 나무심기 시작은 2월, 본격적인 진행은 3월부터인 셈이다.

이와 관련해 박 청장은 “기후변화로 나무 심는 시점이 점차 앞당겨지고 이를 근거로 식목일 일자 변경의 필요성이 꾸준히 제기된다”며 “산림청도 이제는 식목일 일자 변경에 대한 타당성을 신중하게 검토할 때가 왔다고 판단한다”고 말했다.

다만 박 청장은 “식목일 일자 변경은 국민 여론과 이해관계자 등의 의견을 수렴한 후 사회적 합의를 통해 추진돼야 할 문제”라며 “연장선에서 산림청은 내부논의를 거쳐 공론화 절차를 진행할 예정”이라고 덧붙였다.

그러면서 “필요에 따라선 식목일 일자 변경과 함께 식목일의 공휴일 재지정 추진도 검토하겠다”고 말했다.

한편 식목일은 신라가 삼국통일의 성업을 완수한 날(문무왕 17년·양력 4월 5일)이자 조선조 성종대왕이 동대문 밖 선농단에서 직접 밭을 갈며 풍년을 기원(친경제 거행·양력 4월 15일)했던 날이라는 점에서 역사·상징적 의미를 갖는다.

정부가 매년 4월 5일을 식목일로 정해 기념행사를 갖기 시작한 것은 1946년이며 산림청 주관의 중앙 기념행사는 1970년부터 열렸다.

식목일은 1949년 공휴일로 지정(관공서의 공휴일에 관한 건)됐지만 주5일 근무제 시행으로 2006년부터는 공휴일에서 제외되고 국가기념일로만 유지됐다.

