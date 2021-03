[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 임동순 인적 자원(HR)·업무지원부문 및 신탁부문 부행장과 직원 30여명이 3일 경북 안동지역을 찾아 산불피해 복구 지원 활동을 실시했다고 밝혔다.

경북 안동지역은 최근 전국적으로 발생한 산불피해 지역 중 가장 큰 피해를 입은 지역으로, 이날 농협은행 임직원들은 피해 농가에 필요한 생필품 등의 물품을 전달하고 재해 복구 작업을 실시하였다.

임동순 부행장은 “큰 산불로 실의에 빠진 경북 안동지역 농업인들에게 작은 위로가 되고, 우리 직원들에게는 농협의 정체성을 되새기는 계기가 되었으면 한다”며 “앞으로도 농업인에게 어려움이 생기면 가장 먼저 앞장서는 든든한 민족은행으로써의 역할을 다할 것”이라고 밝혔다.

