코로나19에도 1월 상업용 부동산 매매 역대 최다

[아시아경제 임온유 기자] 코로나19 확산에도 주택 규제 강화, 초저금리 영향으로 상업용 부동산 매수 열기가 강해지고 있다. 상업용 부동산은 병원, 슈퍼마켓, 식당, 제과점 등 일상생활에서 밀접하게 이용하는 근린생활시설과 판매시설을 뜻한다.

3일 상가정보연구소가 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과에 따르면 올해 1월 상업용 부동산 매매는 5852건으로, 2006년 관련 통계 집계가 시작된 이래 1월 역대 최다 매매 건수를 기록했다. 지난해 같은 기간 거래량(4382건)과 비교해서는 33.5% 급증한 수치다.

지난 1월 지역별로 상업용부동산 매매가 많았던 곳은 경기(1758건), 서울(1203건), 부산(551건), 인천(294건), 경남(283건), 대구(248건) 등의 순이었다. 수도권에서 전체 매매의 55.6%가 성사됐다.

조현택 상가정보연구소 연구원은 "코로나19 위기가 있었지만 주거용 부동산 규제의 증가, 저금리 기조 유지 등의 이유로 상대적으로 규제에서 자유롭고 수익률이 높은 상업용 부동산의 인기는 꾸준하다"며 "여기에 최근 시세보다 저렴한 상업용 부동산 매물이 종종 시장에 나와 거래량이 증가한 것으로 보인다"고 설명했다.

지난해 코로나19 확산 여파로 상가 시장은 침체한 모습을 보였으나 상업용 부동산 매매 건수(6만3354건)는 전년(6만148건) 대비 5.3% 외려 증가했다.

