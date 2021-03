EY한영, 전략 컨설팅 특화 조직 EY-파르테논 출범

[아시아경제 박지환 기자] 글로벌 회계·컨설팅 법인 EY한영은 전략 컨설팅 특화 조직인 EY-파르테논(EY-Parthenon)을 출범시켰다고 3일 밝혔다.

‘파르테논’은 북미 지역에서 상위권 전략 전문 컨설팅사로 꼽혔던 회사로 2014년 EY 글로벌이 인수했다. 코로나19로 인해 비즈니스 포트폴리오와 경영 전략의 근본적인 재구상이 기업들의 가장 큰 고민으로 떠올랐다는 판단에 EY는 EY-파르테논이라는 브랜드로 전략 특화 조직을 신설했다.

EY-파르테논은 크게 △구조조정 전략(Turnaround & Restructuring Strategy) △기업 성장 전략(Corporate and Growth Strategy) △운영혁신 및 인수 후 통합전략(Transaction Strategy & Execution) 파트로 구성됐다. EY한영은 각 본부별로 흩어져 있던 전략 전문가들을 EY-파르테논 아래로 모았다.

EY는 고객의 장기적 가치 창출을 지원하기 위해 EY-파르테논을 월드 클래스(world-class) 전략 컨설팅 조직으로 키우는 것을 목표로 삼고 있다. EY-파르테논은 전 세계 모든 EY 법인들이 공동으로 출범시킨 조직이다. 6500명 이상의 전략 전문가들이 EY-파르테논이라는 브랜드 이름으로 활동을 시작했다.

EY-파르테논의 전문가들은 CEO들이 장기적 관점에서 기업 가치와 지속 가능성을 제고할 수 있도록 전방위적 자문을 제공하는 데 특화됐다. 특히 EY의 실행 전문성을 전략과 결합해 기업의 전사적 디지털 혁신, M&A를 통한 포트폴리오 재구성, ESG(환경·사회·지배구조)와 지속가능 경영 달성 등 분야에서 독자적인 방법론을 구축했다는 설명이다. EY-파르테논은 이를 통해 기업 혁신을 이루어 낸 많은 경험을 축적했다.

박용근 EY한영 대표는 "EY-파르테논은 전략을 위한 전략이 아닌 실현 가능한 전략을 강구하는 조직"이라며 "이를 통해 기업 경영인들이 변화에 끌려가는 것이 아닌 변화를 선도할 수 있도록 지원할 계획"이라고 설명했다.

