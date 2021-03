광주시 농업기술센터, 16일까지 농기계 활용 교육생 모집

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시농업기술센터는 신중년 퇴직자 또는 퇴직 예정자를 대상으로 실시하는 ‘농기계 활용 교육’ 참가자를 16일까지 모집한다고 3일 밝혔다.

이번 교육과정은 농업기계 기초 기술, 농업기계 정비 실습교육, 농기계정비기능사 과정, 굴삭기·지게차 등 3t 미만 조종사 면허과정 등 4단계로 나눠 총 26회 운영한다.

참여를 희망하는 신중년(50~60대 농업인·시민)은 농업기술센터로 방문 또는 이메일 접수하면 된다. 접수자 중 20명을 선정해 교육을 진행할 계획이다.

또 현장 실무능력을 향상시키기 위해 교육생 중 일부를 평가를 거쳐 현장인턴으로 채용하며 농기계 정비·점검, 농기계 교육 보조 강사 등 현장지원 업무를 맡을 예정이다.

자세한 교육 일정 등은 시 농업기술센터 홈페이지의 교육마당-교육안내에 게재된 공고문을 참고하면 된다.

양희열 시 농업기술센터 소장은 “코로나로 힘든 상황에 퇴직을 앞두거나 퇴직한 신중년이 인생 후반을 시작하는데 이번 교육과정이 조금이나마 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

