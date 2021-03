조선대, 삼성꿈장학재단 ‘배움터 교육지원사업’ 5년 연속 선정

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교가 삼성꿈장학재단이 지원하는 ‘2021 배움터 교육지원사업’에 5년 연속 선정됐다.

3일 조선대에 따르면 박영신 교수(사범대학 지구과학교육과)가 총괄 운영하는 ‘배움터 교육복지사업’이 2017년 최초 선정된 이후 5년 연속 운영하게 됐다.

이 사업은 광주·전남 지역의 사회 경제적 교육지원이 충분하지 못한 청소년을 대상으로 양질의 과학 IT 수업을 제공하는 지원사업이다.

올해 프로그램은 광주·전남 지역 중학생 30명이 대상이다.

주요 내용은 ▲융합인재교육인 STEAM 기반 과학기술에 대한 학생의 흥미와 이해 제고, 스포츠와 마술 등 실생활 연계 과학수업, 클라이밍 야구관람 등을 통한 건강한 정신과 신체 육성 ▲드론 및 아두이노를 통한 ICT 교육 ▲해양, 기상, 및 원자력 관련 글로벌 이슈를 통한 민주시민 소양 양성 ▲교육기부 과학관 도슨트 활동 ▲진로체험을 위한 지질 및 천문답사 ▲기후변화 이슈의 관심을 위한 기상관측소 답사 등이다.

다양한 주제의 학습을 1~2회 차에 걸쳐 체험하는 수업이 진행된 지난해에 비해 올해는 주제별로 3~4차시의 프로젝트형 수업을 진행함으로써 학생들이 주제에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로 체계적인 수업을 운영할 계획이다.

각 주제를 연계하는 공연활동이나 현장탐방을 하는 등 이론과 현장실무를 경험하는 형태로 프로그램을 계획했다는게 학교 측 설명이다.

또한 참여 청소년들이 프로그램에 대한 주체성과 주인의식을 높이고자 학생 자치회를 구성해 학생들이 스스로 수업의 주제 및 현장체험 장소, 도슨트 활동 주제 등을 선정하는 주도적인 역할을 할 수 있도록 유도할 계획이다.

사업 총책임자인 박영신 교수는 “지난 4년간 교육프로그램을 운영하면서 우리 센터의 수업이 학생들에게 과학에 대한 큰 동기부여가 되고 관심을 높이는 등 꾸준히 호평을 받아왔다”면서 “올해도 성실히 프로그램을 수행함으로서 지역사회에 이바지하고 싶다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr