상주시, 납세자의날 맞아 모범 납세자 표창 … 대평·상주약감포크 선정

법인 2곳 함께 여범곤·박순모씨 개인 2명 표창 받아

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 상주시는 3일 제55회 납세자의 날을 맞아 지방재정 확충에 기여한 납세자를 선정, 표창패를 수여했다.<사진>

주인공은 ㈜대평 김경재 대표이사, ㈜상주약감포크 김익헌 대표, 여범곤·박순모씨 등 4명이다. 수여식은 코로나19 상황을 감안해 표창을 개인별로 전달하는 방법으로 이뤄졌다.

이번에 선정된 납세자는 '상주시 성실납세자 등 지원에 관한 조례'에 근거해 최근 1년간 시세를 5000만원 이상 납부한 법인 2곳과 1000만원 이상 납부한 개인 2명이다.

지방재정 확충에 기여한 납세자로 선정되면 1년간 상주시 공영주차장 주차요금 감면과 지방세 세무조사 3년 유예 혜택이 주어진다.

강영석 상주시장은 "지역경제가 어려운데도 시세를 성실하게 납부해 주신 수상자들께 감사드린다. 시도 납세자 편의시책 발굴 및 지방재정 건전 운영에 최선을 다하겠다"고 전했다.

한편 상주시는 지난달 5일 성실납세자 100명을 전산 추첨해 감사 서한과 상주화폐를 전달한 바 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr