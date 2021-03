[아시아경제 정동훈 기자] 방 탈출 카페에서 손님들이 눈을 가린 사이 신체를 몰래 촬영한 20대 남성 직원이 경찰에 입건됐다.

서울 마포경찰서는 A씨를 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용 촬영) 혐의로 3일 불구속 입건했다.

서울 마포구 소재 방 탈출 카페에서 일하는 A씨는 지난달 25일 오후 여성 손님 2명의 눈을 가린 채 방으로 안내하면서 휴대전화로 손님의 신체 일부를 촬영한 혐의를 받는다.

해당 손님이 이를 알아채 경찰에 신고했고 A씨는 신고를 받고 출동한 경찰관에게 범행을 시인한 것으로 전해졌다. 경찰은 압수한 A씨 휴대전화의 디지털 포렌식을 통해 추가 범죄가 있는지 확인할 방침이다.

