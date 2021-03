네이버, 글로벌 증권사 'ESG 경영평가'서 아시아 2위

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버는 홍콩계 글로벌 증권사 CLSA가 발간한 ESG(환경·사회·지배구조) 보고서에서 아시아 인터넷·SW 회사 중 2위를 차지했다고 3일 밝혔다.

CLSA는 보고서에서 "네이버가 한국의 새로운 ESG 시대를 선도하며 좋은 기업에서 위대한 기업으로 거듭나고 있다"며 "특히 2017년에 실시한 기업 지배구조 개편이 장기적 기업 가치 증대 효과를 가져왔다"고 분석했다.

또 네이버가 설립이래 투명한 오너십을 유지해 왔으며, 2017년에 실시한 지배구조 개편이 더 나은 의사결정뿐만 아니라 주주가치 향상을 이끌어 냈다고도 설명했다.

네이버는 2017년 3월 이해진 창업자가 이사회 의장에서 물러나고 외부인인 변대규 휴맥스 홀딩스 회장을 이사회 의장으로, 한성숙 대표를 새로운 CEO로 각각 선임한 바 있다.

CLSA는 이 같은 변화가 거버넌스 강화의 핵심 요인으로 작용했다고 봤다. 변 의장이 이사회 의장으로서 회사의 부활에 기여하고 한 대표가 전자상거래 등 비즈니스에 집중, 네이버의 성장을 이끌어왔다는 분석이다.

CLSA는 네이버의 ESG 점수를 70점에서 84점으로 상향, 인도의 전자상거래업체 Info Edge에 이어 부문 내 2위로 평가했다.

한편, 네이버는 지난해 10월 이사회 산하에 ESG 위원회를 신설하고 ESG 경영 추진 전략과 주요 활동 현황 및 계획을 총망라해 '2020년 ESG 보고서'를 발간한 바 있다. 12월부터는 CFO(최고재무관리자) 산하에 전담조직을 구성, 사내 유관부서들과 주요 과제들의 이행과 개선에 대해 논의해 나가며 ESG 경영을 실천중이다.

