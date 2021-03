동해안권경제청, '망상·옥계·북평 개발' 본격 추진

망상 국제복합 관광도시 조성

옥계 첨단소재 융·복합산업지구 투자유치

북평 국제복합산업지구 수소클러스터 조성

[아시아경제 라영철 기자] 강원 동해안권경제자유구역청(이하 동자청)이 경제자유구역 지구별 사업을 본격적으로 추진한다.

3일 동차청에 따르면 망상 제1지구는 지난달 26일 개발사업 시행자인 동해이씨티(유)가 1차 계약 토지소유자 29명에게 토지보상금 총 35억 원을 지급하면서 그간에 지체돼 오던 개발 사업을 정상화한다는 방침이다.

지난해 동해시와 동해시민단체로부터 제기된 개발 사업자 선정 관련 여러 의혹 제기로 인해 동해시의 도시기본계획 심의가 5차례 유보, 행정 절차가 수개월째 지연되면서 사업 추진에 많은 어려움을 겪어왔다.

의혹 제기와 관련해 강원도 감사위원회는 지난해 11월 감사를 벌여 올해 1월에 '지적 내용 없음' 결론을 내렸다.

동자청은 올해 편입토지와 지장물 보상을 90% 완료하고, 교통환경영향평가 협의와 실시 계획을 오는 6월까지 승인받아 착공한다는 계획이다.

망상 제2·3지구는 산업통상자원부에 신청한 개발계획 변경(안)이 확정되면 사업시행자인 동부건설(주)로부터 9월까지 실시 계획(안)에 대한 승인 신청을 받아 내년 상반기까지 모든 행정 절차를 마무리한다는 방침이다.

이에 따라 제2지구는 0.22㎢ 면적에 9641억 원을 투자해 지하 6~지상 49층 규모의 아트뮤지엄, 호텔, 콘도 등을 조성해 '아트뮤지엄 컴플렉스'로 개발한다.

제3지구는 0.32㎢ 면적에 1조 8608억 원을 들여 지하 6~지상 65층 규모의 호텔, 콘도, 커뮤니티센터, 쇼핑몰 등을 조성, '글로벌 리조트 컴플렉스'로 개발한다는 계획이다.

개발 계획이 확정되면 망상 제2·3지구는 사계절 국제적 관광, 문화, 휴양 산업 등의 환동해권 관광 중심지로 개발되며, 망상 1·2·3지구 사업에는 약 3조 4900억 원의 민간사업 자금이 투입될 예정이다.

옥계지구는 강원도에서 595억 원을 투자해 지난해 9월 단지 조성공사를 완료했다. 단지 규모는 0.38㎢로 산업 유통시설 용지 0.21㎢와 공공 기반시설 용지 0.17㎢이다.

일반산업단지 지정과 유치 업종 추가를 통해 첨단 소재부품 3개 기업과 해양수산부 연안항만 방재연구센터를 유치할 계획이다.

북평지구는 지난해 16억 원을 투자해 부지 정지공사를 마무리하고 2314㎡(700평형) 12필지, 3967㎡(1200평형) 10필지로 나눠 지난 1월 1차로 3967㎡(1200평형) 5개 필지에 2개 기업을 유치했다.

올해는 8개 입주기업 유치를 목표로 첨단부품 소재 기업과 앵커 기업 연관 협력 기업 등 첨단소재부품 유관 기업을 유치할 계획이다.

특히, 한국동서발전의 P2G R&D 실증, 액화수소산업 규제자유특구 사업 관련 수소 연관 전·후방 기업 유치에 총력을 쏟는다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr