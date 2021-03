“입학이야 취업이야? 주문교육이 ‘약손’이네” 경남정보대, 100% 취업보장 교육 인기↑

미용계열, ‘약손명가’와 별도반 개설

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경남정보대가 힘을 쏟고 있는 ‘주문식 교육’이 꽁꽁 얼어붙은 취업 현장을 녹여주는 ‘약손’ 효과를 톡톡히 내고 있다.

경남정보대학교(총장 추만석) 올해 신입생부터 유명 피부미용기업인 ‘약손명가’와 취업 100% 보장하는 ‘약손명가반’을 개설한다고 3일 밝혔다.

주문식 교육은 기업이 원하는 인재를 대학이 양성해 취업까지 책임지는 맞춤형 교육제도다.

최근 신입생을 대상으로 약손명가 김현숙 대표가 직접 면접을 진행해 최종 20명의 학생을 선발했다.

학생들은 입학과 동시에 취업을 보장받게 되고, 국내와 해외연수 혜택까지 누리게 됐다.

경남정보대 미용계열 피부·메이크업·네일전공과 약손명가는 2010년부터 가족회사 협정을 맺었다.

2016년부터 부산에서는 처음으로 주문식 교육 협약을 맺어 기업 관계자가 직접 현장밀착형 수업을 진행하는 등 끈끈한 협력 관계를 유지해왔다.

경남정보대학교 추만석 총장은 “코로나19로 꽁꽁 얼어붙은 취업 시장에서 학생에게 양질의 취업을 보장할 수 있게 됐다”며, “앞으로도 100% 취업 보장 주문식 교육반을 늘리고 해외 취업을 활성화하는 새로운 취업전략을 마련하겠다”고 말했다.

오는 3월 23일 경남정보대학교 아트홀에서 약손명가 장학금 전달식과 CEO 특강이 개최될 예정이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr