[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 '이달의 소녀' 츄와 최리가 동반 화보를 통해 상큼한 매력을 발산했다.

3일 패션 잡지 마리끌레르는 그룹 이달의 소녀 멤버 츄, 최리와 함께한 화보를 공개했다.

블랙 컬러의 의상과 펌 헤어로 비슷한 스타일을 연출한 츄와 최리는 사랑스러운 표정을 짓고 있다.

한편 이달의 소녀는 최근 그룹 블랙핑크에 이어 K팝 걸그룹 두 번째로 미국 빌보드 라디오 차트 톱 40에 오른 바 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr