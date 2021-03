[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 등교 개학 첫 날 광주 한 중학교 2학년생이 자신의 집에서 뛰어내려 중상을 입었다.

3일 광주 북부경찰서 등에 따르면 전날 오전 8시 5분께 광주광역시 북구 한 아파트 8층에서 A(13)군이 투신했다.

A군은 투신 직후 나무에 걸려 화단으로 떨어지며 골절상과 턱, 이마 등이 찢어져 인근 병원으로 옮겨졌다.

생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

A군은 학교에 가기 싫어서 투신했다는 취지의 진술을 한 것으로 전해진다.

A군이 재학 중인 학교 측은 위기관리위원회를 소집해 사고 원인이 학교폭력과 연관이 있는지 파악하고 있다.

경찰 관계자는 “치료를 받고 있는 A군이 어느 정도 회복되면 가족을 불러 조사할 예정”이라며 “학교폭력 가능성 등을 다각도로 확인할 것”이라고 말했다.

