[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 티아라 멤버 효민이 섹시한 각선미를 자랑했다.

효민은 최근 자신의 SNS에 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 효민은 황금색 톤 상의와 핫팬츠를 입고 각선미가 돋보이는 포즈를 취하고 있다.

이에 팬들은 "예쁘다", "너무 부럽다"며 뜨거운 반응을 보냈다.

최근 효민은 라이프타임 채널 '뷰티타임' MC로 활약하며 활발한 활동을 하고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr