지난해 산업별대출금 186조 역대 최대 증가…서비스업 대출↑

한은 '2020년 4분기 예금취급기관 산업별대출금' 발표

[아시아경제 장세희 기자]우리나라 기업과 자영업자가 은행 등으로부터 빌린 돈이 지난해에만 186조원 늘어 역대 최대 증가를 기록했다.

3일 한국은행이 발표한 '2020년 4분기 예금취급기관 산업별대출금'에 따르면 지난해 10~12월 예금은행과 비은행예금취급기관의 산업별대출금 잔액은 1393조 6000억원으로 전 분기 대비 27조 7000억원 증가했다.

지난 2019년 4분기 대비로는 185조 9000억원이 증가하면서 역대 최대 증가 폭을 기록했다. 증가율 기준으로도 15.4%로 역대 최고였던 지난해 3분기와 동일한 수준이다. 한은은 코로나19에 따른 자금 수요 확대 등으로 상반기 대출금이 크게 늘어났다고 설명한다.

특히 서비스업에서 대출이 크게 늘었다. 지난해 4분기 서비스업 대출 잔액은 880조 8000억원으로 전년 동기 대비 138조 8000억원이나 증가했다. 코로나 확진자 급증 영향 등으로 시설자금 수요가 확대된 탓이다.

지난해 4분기 제조업 대출 잔액은 392조 8000억원으로 전년 동기 대비 35조 7000억원 늘어났다. 한편 비법인기업의 대출 잔액은 전년 동기 대비 13.8% 늘어 398조 3000억원으로 집게됐다.

