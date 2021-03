은성수 "공매도 5월2일 재개...시장충격 최소화 부분 감안"

[아시아경제 박지환 기자] 은성수 금융위원장이 오는 5월 2일 공매도 재개 시점에 대한 '정치적 결정' 논란에 대해 시장 충격을 최소화하기 위한 불가피한 선택이었다고 강조했다.

은 위원장은 3일 이같은 내용이 포함된 '주요 금융현안 10문 10답'을 내놨다.

이날 은 위원장은 금융위가 공매도 금지 조치를 오는 5월 2일까지 연장한 것이 여론에 떠밀린 정치적 결정 또는 눈치보기 결정이 아니냐는 질문에 "연초부터 언론 및 시장의 관심이 커 시장 충격이 우려됐다"고 말했다. 당초 이달 16일 전 종목 재개를 목표로 준비했으나 시장충격을 최소화하는 방안이 부분 재개라고 판단해 코스피200, 코스닥150 등 일부 종목부터 재개하기로 결정했다고 강조했다.

전산개발·시범운용 등에 2개월 이상의 준비기간이 소요된다는 현장 의견과 자본시장법 개정안 시행일도 감안했다는 설명이다. 다음달 6일부터 자본시장법 개정안이 시행됨에 따라 불법 공매도에 대해 과징금 및 형사처벌을 부과할 수 있게 된다.

금융위는 공매도 재개 전 관련 제도개선 작업도 차질없이 마무리 할 계획이다. 금융위는 무차입공매도 점검 주기를 6개월에서 1개월로 단축할 방침이다. 또한 개인투자자들도 공매도 투자를 할 수 있도록 오는 5월3일까지 2조~3조원 가량의 대주 재원을 확보하는 등 개인투자자들에 대한 주식차입 기회를 확대키로 했다. 아울러 시장조성자의 공매도(차입매도) 규모를 현재의 절반 이하로 줄일 계획이다.

은 위원장은 "앞으로도 시장참여자, 언론 등에서 제기하는 제안, 의견 등을 주의 깊게 경청할 것"이라며 "오는 5월 2일까지 공매도 관련 제도개선도 차질없이 마무리하겠다"고 강조했다.

이날 은 위원장은 최근 확산되고 있는 국내 주식 시장 리스크 확대 우려에 대해서도 답변했다. 개인의 과도한 레버리지를 바탕으로 코스피가 3000포인트를 달성했지만, 미국 국채금리 상승 등의 영향으로 국내 증시 불확실성이 커지고 있다는 우려가 제기된 데 따른 것이다.

은 위원장은 "미국 국채금리 상승, 유가 급등 등 인플레이션 가능성 등에 대한 우려가 있지만 백신·치료제 개발에 따른 코로나19 확산세 완화 가능성, 경기회복 기대감 등의 요인도 혼재해 있다"고 말했다. 미국 국채금리의 경우 장기금리 위주로 상승(장단기 금리차 확대)하면서 경기회복 기대감이 반영됐다는 해석도 나온다는 설명이다.

은 위원장은 "금융당국은 글로벌 자본시장 동향, 국내 자산시장 자금흐름 등을 면밀히 모니터링하고 있다"며 "증권사 신용융자 관리현황 점검 등 투자자들이 감내가능한 범위 내에서 투자를 할 수 있도록 유도해 나가겠다"고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr