익산 미륵사지 가마터 보호각 새 단장

"세련된 건축물로 단장하며 유적과 자연스러운 조화 추구"

문화재청과 익산시는 새롭게 단장한 익산 미륵사지 가마터 보호각을 3일부터 공개한다. 새로 단장한 보호각은 기존 벽과 지붕이 없다. 대신 진회색 금속판이 건물 전체를 감싼다. 근처에 소나무를 심어 유적 경관과 조화를 이룬다. 기존 난간과 금속 창살은 투명 유리창으로 바뀌었다. 전시 소개 안내판이 마련돼 보다 정확한 관람을 돕는다.

관계자는 "기존 보호각을 세련된 건축물로 단장하며 유적과 자연스러운 조화를 추구했다"며 "앞으로도 문화재 보호 시설이 문화재 고유의 성격을 유지하며 관람에 도움이 될 수 있도록 디자인 구성 및 설치에 주의를 기울이겠다"고 했다.

익산 미륵사는 백제 무왕 대(600∼641년)에 창건돼 1600년대까지 유지됐다고 전해진다. 이 가마터는 조선 시대 기와 가마터다. 미륵사에서 기와를 자체 공급하기 위해 만들었다고 추정된다.

