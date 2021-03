현대차증권 WM부문 '디지털 전환' 속도

지난해 순영업수익 105.9% ↑

디지털 마케팅 전담조직 구축

[아시아경제 박지환 기자] 현대차증권 자산관리(WM) 부문이 올해 본격적인 ‘디지털 전환’ 추진을 통해 지난해 실적 성장세를 이어갈 방침이다.

현대차증권 WM 부문은 지난해 전년 454억원 대비 105.9% 증가한 935억원의 순영업수익을 냈다. 조직 설립 이래 사상 최대 실적이다. 사상 첫 전 지점 연간 흑자라는 상징적인 성과도 달성했다.

그동안 현대차증권은 급변하는 디지털 환경의 선제적 대응을 위해 온라인 투자정보 플랫폼인 ‘스마트펀드 솔루션’ 서비스 오픈, 모바일 트레이딩 시스템(MTS) ‘더 에이치 모바일(The H Mobile)’ 리뉴얼 등 디지털 플랫폼 강화에 주력해왔다.

이 같은 노력은 비대면 채널의 성장으로 나타났다. 지난해 신규 비대면 계좌 개설 건수는 전년 대비 537.8% 증가했다. 고객들의 주식 거래량 중 MTS 거래 비중은 2018년 49%, 2019년 54%에 이어 지난해에는 62.4%까지 늘어났다.

올해 현대차증권은 전사적으로 디지털 전환에 속도를 낼 계획이다. 최병철 사장은 올해 신년사에서 "핀테크 금융상품 발굴 등을 통해 디지털 비즈니스를 확대하고, 디지털 자산관리 및 언택트 서비스를 강화해야 한다"고 강조했다.

현대차증권은 지난해 말 신설한 디지털전략팀을 통해 디지털 전환 가속 전략 추진 등 미래 경쟁력 확보에 주력할 계획이다. 올해 WM사업본부 내 디지털마케팅 전담 조직도 구축할 예정이다. 카카오톡 등 빅테크 채널과의 연계로 모바일 플랫폼을 강화하고 오픈뱅킹 등 신규 도입 인프라를 활용해 신규 고객 확대에 집중하게 된다.

한석 WM사업본부장은 "핀테크 기업들의 증권업 진출과 2030 동학개미들의 투자 열풍으로 증권사의 디지털 전환은 선택이 아닌 필수가 됐다"며 "올해 디지털 전환에 모든 역량을 동원해 WM 부문의 성장세를 이어가겠다"고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr