울진군, 금강송면 국도36호 도로변에 휴게시설 … 경북권 첫 스마트복합쉼터

국토부 공모사업에 선정돼 30억 투입

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울진군은 2일 국토교통부의 일반국도변에 조성하는 스마트 복합쉼터 조성사업에 선정됐다고 3일 밝혔다.

스마트 복합쉼터는 일반국도를 이용하는 도로 이용자 편의를 위해 정부-지자체 협업을 기반으로 지역특색에 맞게 스마트 기술을 도입한 복합시설물이다.

울진군은 부산지방국토관리청과 협약을 통해 총사업비 30억원을 투입, 국도36호선 금강송면 쌍전리 일원 토사 적치장 부지를 내년까지 다목적 공간으로 조성할 방침이다. 여기에는 휴게공간, 주차장, 판매장, 푸드트럭존 등이 들어선다.

이번 공모 사업은 지난해말부터 부지선정과 지역주민 간담회를 실시하고, 관계전문기관을 방문해 컨설팅을 받는 등 울진군의 적극적이고 발빠른 대처에다 지역 국회의원의 전폭적인 지원에 힘입은 합작품이라 더 큰 의미가 있다고 울진군은 전했다.

전찬걸 울진군수는 "금강송 브랜드와 주변관광지를 연계해 도로 이용자뿐만 아니라 지역주민들도 편안하게 들렀다가 갈 수 있는 새로운 형태의 쉼터로 조성하겠다"며 "지역의 제철 농산물 판매와 일자리 창출을 통해 농가 소득증대에도 기여할 것"이라고 강조했다.

