김의겸 "김진애 사퇴 결정..범여권 승리 불쏘시개 될 것"

[아시아경제 구채은 기자] 김진애 열린민주당 서울시장 후보가 3일 비례대표 의원직 사퇴 입장을 재확인한 가운데 김의겸 전 청와대 대변인은 "김 의원의 (사퇴) 결정이 범 여권 승리를 위한 불쏘시개가 될 것"이라고 평했다. 김 전 대변인은 김진애 후보가 8일 의원직을 사퇴하게 되면 비례대표 의원직을 승계하게 될 것으로 보인다.

김의겸 전 대변인은 이날 국회에서 열린 김진애 후보 사퇴 기자회견 후 백브리핑에서 "그제 밤 김진애 의원으로부터 준비하라는 전화를 받았으나 실감이 안 났다"며 "여러분 앞에 서니 비로소 조금 실감 난다"고 말문을 열었다.

그는 "현직 의원께서 단일화를 위해 이렇게 의원직을 흔쾌히 내려놓으신 것은 헌정사상 처음 같다"며 "객관적으로 박영선 후보를 넘어서는 게 쉽지만은 않은 일임에도 불구하고 이런 도전에 나선 것은 범여권의 승리를 위해 불쏘시개가 될지언정 한 몸 던지겠다는 뜻으로 받아들여진다"고 언급했다.

이어 "김진애를 뚫고 나간 박영선과 김진애를 돌아서 간 박영선은 전혀 다를 거라고 생각한다"고 했다. 그는 "앞으로 2주동안 국민의힘 단일 후보가 결정되는데, 결정 후 2~3주 동안 안철수 후보와 단일화 논의에 모든게 집중될 것"이라면서 "박영선 후보에 대한 주목도가 확연히 다를 것"이라고 언급했다. 그는 "그런 면에서 김진애 의원과 전면적인 심층적인, 긴장감 높은 토론을 통해 균형을 맞출 수 있을 것이라 생각한다"고 했다.

다만 향후 의정활동 계획에 대해서는 말을 아꼈다. 김의겸 전 대변인은 "오늘은 김진애 후보를 보좌하는 입장에서 나왔다"며 "제 문제는 따로 설명해 드릴 기회가 있을 것"이라며 즉답을 피했다.

한편 김진애 후보는 이날 기자회견에서 "사퇴는 저의 결정이다. 제 용기 있는 결단을 이상하게 해석하지 말길 바란다"면서 "시대적 과제 중 하나가 언론개혁이다. 저는 서울시장으로서 문재인 정부의 부동산 정책을 서울시 현장에 안착시키고, 언론개혁은 김의겸 의원이 해주시길 바란다"고 했다. 김 후보는 행정적 절차를 거쳐 최종적으로 이달 8일 사퇴를 완료할 예정이다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr