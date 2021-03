대우조선 노조, 경남도청 앞 천막농성 … '매각 반대' 10만 서명운동 돌입

"명분도 원칙도 없는 대우조선 매각이 2년이 넘도록 포류 중"

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 전국금속노동조합 대우조선지회가 3일 대우조선 매각 철회를 요구하며 천막농성에 돌입했다.

대우조선지회는 3일 경남도청 앞에서 기자회견을 갖고 "명분도 원칙도 없는 대우조선 매각이 2년이 넘도록 포류 중에 있다"며 "문재인 정부와 산업은행은 기술탈취, 수주방해 공작으로 대우조선을 고립시키고, 상시적인 구조조정을 자행하며 거제경제를 파탄냈다"고 비난했다.

이들은 "대우조선 매각이 조선산업 발전을 위한 결단이었다는 명분은 새빨간 거짓이었으며, 매각으로 인한 피해는 전부 대우조선 노동자와 거제시민이 짊어져야 했다"고 하소연했다.

이어 "기술력의 해외유출 등으로 국내 조선산업의 동반 몰락으로 귀결될 것"이라며 "그럼에도 문 정부는 왜 국내 조선산업의 사양화를 자처하고, 국민 전체에게 피해가 발생함에도 대우조선을 현대 재벌에게 상납하지 못해서 발악이냐"고 목소리를 높였다.

그러면서 김경수 도지사를 향해서는 매각철회 투쟁에 적극적으로 나서달라고 요구했다.

한편 이들은 '대우조선 매각철회, 원점 재검토 10만 서명운동'에 나섰다. 김 지사와 문 정부가 적극적으로 매각 철회의 결단을 내릴 것을 촉구하기 위한 행보다.

