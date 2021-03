'동두천 외국인노동자 확진'에 당국 특별점검 나선다…"환경검체 검사도"(상보)

5인 이상 외국인 고용한 사업장 현장점검

기숙사 보유 1만1000여개소 대상

[아시아경제 김지희 기자] 경기 동두천에서 80여명의 외국인 코로나19 확진자가 발생한 가운데 방역당국이 특별 현장점검에 나선다.

윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 3일 코로나19 정례브리핑에서 "고용노동부는 지난 11월부터 현재까지 약 18만 개소의 사업장을 점검했고 지난 2월에는 농축산업 부문 사업장 100개소, 건설현장 500개소를 특별 점검한 바 있다"며 "이에 더해 집단감염이 취약한 외국인 근로자 기숙사에 대해서도 현장점검을 실시하겠다"고 밝혔다.

이번 현장조사는 5인 이상 외국인을 고용한 제조업 사업장 중 기숙사를 보유하고 있는 1만1000여 개소를 대상으로 진행된다. 당국은 각 지방노동청별로 구성된 특별점검팀을 통해 지역별 점검을 실시할 예정이며, 점검에 불응하거나 필수 방역수칙을 위반하고 있는 사업장은 지자체를 통해 관련 규정에 따라 과태료 처분 등을 받도록 조치할 방침이다.

고위험 사업장에 대해서는 코로나19 바이러스 존재 여부를 확인할 수 있도록 환경검체도 채취해 분석한다. 윤 반장은 "코로나19 바이러스가 검출되는 경우 해당 사업장 종사자들은 코로나19 검사를 받도록 하고, 외국인 근로자와 고용사업주에게 문자전송, 외국인 근로자 지원센터, 외국인 커뮤니티, 중소기업 중앙회를 통한 홍보 등을 통해 철저한 방역수칙 준수를 당부하겠다"고 설명했다.

수도권과 충청권에는 환경검체 분석을 통해 양성반응을 보이는 사업장에 대해 PCR 검사를 전수 실시할 계획이다. 이밖에 방역수칙 준수과 관련해 외국인 고용사업주 6만명, 노동자 20만명, 그다음에 외국인 노동자 지원센터 45개소, 외국인 커뮤니티 117개소에 긴급전파에 나선 상태다. 특히 외국인 근로자에 대해서는 16개국 언어로 번역된 방역수칙 자료를 지속적으로 발송 중이다. 불법체류자 채용 가능성이 높은 100인 미만 사업장에 대해서도 중기중앙회나 뿌리산업협회 등을 통해 무료검진이나 불법체류자 통보 의무 면제 등도 집중적으로 안내해 자발적으로 PCR 검사를 받을 수 있도록 조치를 하고 있다.

현재 정부는 외국인 근로자의 집단감염을 조기에 발견하기 위해 임시선별진료소 17개소를 운영 중이다. 전날 동두천 임시선별검사소에서는 100명이 넘는 확진자가 발견된 바 있다.

윤 반장은 "외국인 근로자는 검사로 인해 추방 등의 불익이 없으니 적극적으로 검사를 받아주시기를 다시 한번 당부드린다"며 "해당 사업주들도 외국인 근로자들이 검사를 받을 수 있도록 협조해달라"고 요청했다.

