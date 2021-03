부산항만공사, 하부공사 완료 … 상부공사가 마무리되면 연간 195만TEU 처리

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 신항 서컨테이너부두 2-5단계 3개 선석 가운데 마지막 1개 선석의 하부공사가 지난달 28일 준공했다.

부산항만공사(BPA, 사장 남기찬)는 이번 공사로 상부공사 추진에 필요한 기반시설이 완료됐다고 3일 밝혔다.

신항 ‘서컨’ 2-5단계는 2개 선석(700m)이 2019년에 준공된 데 이어 확장구간 1개 선석(350m)도 지난달 준공됨에 따라 향후 상부공사가 마무리되면 3개 선석(1050m)에서 연간 195만TEU 이상을 처리할 것으로 예상된다.

민병근 건설본부장은 “2012년 6월부터 추진된 신항 서컨테이너부두 2-5단계 공사를 조속히 완료해 부산 신항이 동북아 물류허브항만으로 거듭나도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

