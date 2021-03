“360도 입체콘텐츠 제작 지원” 과기부, 'K-실감스튜디오' 인프라 지원

[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원은 ‘K-실감스튜디오’를 활용한 입체콘텐츠 제작 인프라 지원사업을 공고한다고 3일 밝혔다.

K-실감스튜디오는 개별적으로 인프라를 구축하기 어려운 국내 중소·벤처기업이 실사 기반의 고품질 360° 입체 실감콘텐츠를 제작할 수 있도록 지원하기 위해 지난해 5월에 개소한 시설로 상암동 ‘한국 VR?AR콤플렉스(KoVAC)’에 있다.

이번 사업은 공모를 통해 6개 내외의 프로젝트를 선정할 예정이며, 선정된 프로젝트를 수행하는 기업은 K-실감스튜디오 인프라를 최대 4회 무상으로 이용하고 후보정 작업에 필요한 기술지원을 받을 수 있다.

K-실감스튜디오 이용을 희망하는 기업은 이날부터 오는 17일까지 신청서를 작성해 제출하면 된다. 사업공고와 관련된 자세한 내용은 정보통신산업진흥원 누리집에서 확인할 수 있다.

김정삼 과기정통부 소프트웨어정책관은 “입체 실감콘텐츠는 시선 방향과 공간에 제약이 없어 방송, 교육, 의료 등 다양한 분야에 활용 가능성이 크다”며 “이통사 전용 스튜디오나 해외 스튜디오 외에 대안이 없었던 중소기업이 공공 인프라인 K-실감스튜디오를 적극 활용해 실감콘텐츠 제작과 서비스 유통이 활성화되기를 기대한다”고 밝혔다.

한편 부산 ‘한·아세안 ICT 융합빌리지’ 내에도 360° 입체콘텐츠를 제작할 수 있는 ‘(가칭)K-아세안스튜디오’가 구축돼 다음달부터 운영될 계획이다. 이용을 희망하는 기업은 온라인 또는 전화 예약을 통해 부산정보산업진흥원과 협의하면 된다.

