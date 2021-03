서울시, 100개 인터넷 쇼핑몰 평가 결과…마켓컬리 1위

식품몰에 대한 만족도가 가장 높고 해외구매·배송대행과 해외숙박예약사이트 점수 낮아

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 지난해 방문자 수가 많았던 인터넷쇼핑몰 100개에 대한 소비자 만족도와 소비자 보호 등의 항목을 평가한 결과 ‘식품몰’에 대한 만족도가 가장 높았고, ‘해외구매·배송대행’과 ‘해외숙박예약사이트’는 대체적으로 낮은 점수를 받아 개선이 필요한 것으로 나타났다.

이번 평가는 100개 쇼핑몰을 ?종합쇼핑몰 ?오픈마켓 ?해외구매대행 ?컴퓨터 ?의류 ?전자제품 ?화장품 ?서적 ?식품 ?여행 ?티켓 ?해외숙박예약의 총 12개 분야로 나눠 진행했으며, 쇼핑몰 별로 ‘소비자보호(50점)’, ‘소비자이용만족도(40점)’, ‘소비자피해발생(10점)’의 3가지 항목의 평가점수를 합산했다.

평가결과 마켓컬리(86.76점,식품몰)이 1위를 차지했다. 이어 홈플러스(86.38점, 종합몰), CJ몰(86.30점, 종합몰)이 뒤를 이었다. 분야별로는 종합쇼핑몰 부문에서 홈플러스(86.38점), 오픈마켓 부문에서 네이버 스마트스토어(84.31점), 해외구매·배송대행몰 부문에서 위즈위드(81.88점) 등이 1위에 올랐다.

아울러 컴퓨터몰에서는 컴퓨존(83.33점), 의류몰에서는 젝시믹스(85.18점), 전자제품몰에서는 롯데하이마트(84.32점), 화장품몰에서는 아모레퍼시픽몰(85.42점), 도서몰에서는 예스24(84.43점), 식품몰에서는 마켓컬리(86.76점), 해외숙박예약에서는 부킹닷컴(80.17점), 여행에서는 참좋은여행(85.08점), 티켓에서는 티켓링크(80.88점)가 1위를 차지했다.

업종별로는 ‘식품몰’이 평균 85.21점으로 가장 높았고, ‘화장품(평균 83.56점)’, ‘도서몰(평균 83.47점)’이 뒤를 이었다. 반면 ‘해외구매·배송대행(평균 75.13점)’과 ‘해외숙박예약사이트(75.17점)’는 낮은 점수를 받아 지속적인 관리가 필요한 것으로 나타났다.

박주선 서울시 공정경제담당관은 “올해 평가에서는 국내 1인 가구 증가 및 코로나19로 장기화로 달라진 소비자 수요에 적절히 대응한 사업자들이 전년 대비 높은 평가를 받았다”며 “향후 동영상 스트리밍 방식의 쇼핑채널인 라이브커머스 등 새로운 온라인 쇼핑 형태에 대해서도 면밀한 조사와 평가를 실시해 소비자들에게 올바른 정보를 제공하도록 하겠다”고 말했다.

