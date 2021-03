13조원대 공공 연구 장비, '아나바다' 시스템 구축

과기정통부-중기부, 8만8000점 연구 장비 관리 활용 체계 1단계 구축

[아시아경제 김봉수 기자] 정부가 예산으로 구입한 13조3000억원대의 연구 장비를 효율적으로 관리하기 위한 '아나바다(아껴 쓰고 나누어 쓰고 바꾸어 쓰고 다시 쓰다)' 운동을 벌인다.

과학기술정보통신부와 중소벤처기업부는 전국 17개 지역에 산재한 8만8000여점의 연구 장비 관리를 효율화하기 위해 '지역 연구 장비 관리지역 연구장비 관리·활용 체계(R-ZEUS)' 1단계를 구축해 운영한다고 3일 밝혔다.

이와 관련 전국 17개 각 지역에는 정부 연구개발(R&D) 예산과 기타 예산(비R&D재원, 지자체·민간재원)으로 구입된 8만 8000여 점의 연구 장비(약 13조3000억원 규모)가 설치돼 활용되고 있다.

정부 연구개발(R&D) 예산으로 구입한 연구시설?장비는 ‘연구시설?장비종합정보시스템(ZEUS)‘을 통해 등록부터 처분까지 전 주기적으로 관리되고 있으나, 지역별로 연구장비 전체 현황을 파악하고 관리할 수 있는 정보체계는 지금까지 없었다.

과기정통부 관계자는 "각 지역들에서 정부 연구개발(R&D) 예산 뿐만 아니라 기타 비R&D예산 및 지자체·민간 예산으로 구입한 연구장비 정보도 파악할 수 있는 체계가 마련되었으며, 지역 산업 연구개발 육성정책에 적극 활용 할 수 있게 됐다"면서 "정보표준화를 통해 정보수집 항목을 통일하여 중앙과 지역의 정보관리 비대칭 문제를 해소하고, 지역별로 연구장비 정보를 종합 수집·활용할 수 있게 된 것에 의미가 있다"고 설명했다.

정부는 이후 시스템 고도화를 통해 정보 조회는 물론 예약서비스 확대, 각 지자체에서 자체 구축한 장비정보 수집, 다양한 분석서비스 제공 등 정보제공 기능을 확대할 예정이다.

최기영 과학기술정보통신부장관은 “연구시설·장비는 과학기술 발전을 위한 핵심자원으로, 지역과 중앙정부가 협력하여 세계 최고 수준으로 유지해야 하는 필수 인프라”라며 “지자체와 정부에서 지역내 보유중인 연구장비 정보를 공유·공동 활용하는 이용자 중심의 ‘지역 연구장비 관리?활용 체계’ 구축을 통해 연구개발예산의 투자효율성 및 연구생산성을 제고하겠다”고 밝혔다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr