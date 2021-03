주호영 "중수청 설립은 국민적 재앙…윤석열, 정치적 행보 아냐"

대한민국 수사 체계 완전히 파괴

"윤 총장, 말하지 않으면 직무유기"

LH 토지 비위 사건 "국회 차원 조사 요구"

[아시아경제 이현주 기자, 박준이 기자] 주호영 국민의힘 원내대표가 중대범죄수사청(중수청) 설립은 "사법 체계 근간을 흔드는 일"이라며 이와 관련한 윤석열 검찰총장 발언은 정치적 행보가 아니라고 3일 밝혔다.

주 원내대표는 이날 오전 기자들과 만나 "대한민국 수사 체계를 완전히 파괴하려고 작심한 것 같다"며 이처럼 말했다.

그는 "대한민국에서 헌법은 무력화 되고 소위 친문 세력 권력 핵심은 치외법권의 핵심 특권을 가질 것"이라면서 "민주화를 외치던 사람들이 완전 권력을 가진 괴물이 될 것"이라고 지적했다.

이어 "국민의힘은 비록 숫자가 적지만 대한민국 법치 기본부터 흔드는, 사실상 검찰 폐지에 대해 국민들과 단호히 대응할 것"이라며 "검찰 수사 기능을 폐지하고 중수청 설립하겠다는 의도는 완전한 일당 독재로 향한 고속도로로 향하겠다는 것과 다름 없어 커다란 국민적 재앙이 닥칠 거라 확신한다"고 말했다.

윤석열 검찰총장의 중수청 관련 발언이 정치적 행보라는 여권의 지적에 대해서는 "전혀 정치적 행보가 아니다"라고 말을 아꼈다. 주 대표는 "헌법상 부여된 검찰 수사 권력을 빼앗는 법을 만드는 데 대해 조직 수장으로서, 일반 국민도 당당히 얘기할 수 있다"면서 "검찰이 중수청 만든다고 도발한 데 대해 말하지 않는 건 오히려 직무유기"라고 말했다. 정세균 총리가 윤 총장을 정치인 같다고 한 지적에 대해 왜 그런 말을 하는지 모르겠다고 했다.

한국토지주택공사(LH) 직원 10여명이 경기도 광명·시흥의 신도시 지구 땅을 산 것 관련한 질문에는 "국회 차원에서 조사를 요구할 것"이라며 "김태년 민주당 원내대표도 경악스러운 일이라 했기에 양당이 쉽게 합의에 이를 수 있을 것"이라고 답했다.

아스트라제네카 백신을 접종한 뒤 한 요양병원 환자가 사망한 건에 대해서는 "모든 것이 제대로 된 백신 확보 하지 않았던 정부 책임"이라며 "유사 사고가 생기지 않도록 전문가 도움 받아 재발 방지 대책을 세워야 한다"고 말했다.

